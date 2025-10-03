Yoox congela i licenziamenti Urso | Siamo sulla strada giusta
di Giovanni Di Caprio BOLOGNA Congelati tutti i licenziamenti. E alla Yoox si torna a sperare. Dopo la doccia fredda del mese scorso, quando fu annunciato il licenziamento del 20% della forza lavoro, qualcosa si è mosso nell’azienda con cuore bolognese nata nel 2000 come startup pioniera dell’e-commerce della moda diventata presto un unicorno. Solo il mese scorso gli oltre 210 esuberi annunciati, distribuiti tra Milano e le sedi bolognesi di Zola Predosa e dell’Interporto, erano arrivati come un fulmine a ciel sereno nei lavoratori storici di Yoox, nonostante da un paio d’anni il colosso avesse perso molta della sua brillantezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
