Domenica sera, all'Allianz Stadium di Torino, spazio a Juventus-Milan di Serie A: ecco come sarebbe l'ideale Top 11 combinata in questo video. Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta" (podcast de 'La Gazzetta dello Sport') Tommaso Milanese, Luigi Garlando, Fabio Russo e Marco Guidi hanno scelto la Top 11 "incrociata" di Juventus e Milan, al netto di alcuni giocatori in forse per via di infortuni (Gleison Bremer e Fikayo Tomori) e considerando l'espulsione di Pervis Estupiñán. Ecco, nel video, che formazione è uscita fuori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Yildiz o Pulisic? Koopmeiners o Rabiot? La Top 11 combinata di Juventus-Milan

Probabili formazioni Juventus-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, David, Bremer, Thuram, Koopmeiners, Leao, Gimenez e Tomori - L'Allianz Stadium si accende per la sfida tra la formazione di Igor Tudor e quella dell'ex Massimiliano Allegri: le scelte dei due allenatori. Da goal.com