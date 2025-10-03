Yildiz-McKennie il piano Juve per fermare Modric
L'unica variabile è il ritorno di Thuram, alle prese con un problema al polpaccio che gli ha impedito di scendere in campo contro il Villarreal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: yildiz - mckennie
Allenamento Juve, dai sorrisi di Yildiz e McKennie a Zhegrova: il VIDEO della seduta odierna con il rientro dei nazionali
Le scelte sono fatte e non si torna indietro #villarealjuve Perin Kalulu-Gatti-Kelly Cambiaso-Mckennie-Locatelli-Cabal Koop-YILDIZ David Vai su Facebook
La formazione ufficiale della #Juventus per #VillarrealJuve Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Mckennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. #ChampionsLeague #ucl #theonetv7 Seguteci su @theonetv7 - X Vai su X
Yildiz-McKennie, il piano Juve per fermare Modric - L'unica variabile è il ritorno di Thuram, alle prese con un problema al polpaccio che gli ha impedito di scendere in campo contro il Villarreal ... Da msn.com
Juventus-Milan: Yildiz o MCKennie contro Modric, sfida tra generazioni allo Stadium - Milan: Yildiz o MCKennie contro Modric, sfida tra generazioni allo Stadium Nel big match tra Juventus e Milan allo Stadium, si incrociano due mondi distanti vent’anni: ... Da tuttojuve.com