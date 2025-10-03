Yildiz convocato dalla Turchia per le sfide con Bulgaria e Georgia? La decisione ufficiale del ct Montella sul numero 10 della Juve

Yildiz è stato convocato dalla Turchia per le partite con Bulgaria e Georgia? La scelta ufficiale del ct Montella sul numero 10 della Juve. Nessuna sorpresa, solo una splendida conferma. Kenan Yildiz guiderà la sua Turchia nei prossimi, delicati impegni di qualificazione ai Mondiali del 2026. Il fantasista della Juventus è stato regolarmente inserito nella lista dei pre-convocati dal CT per le sfide contro la Bulgaria (11 ottobre) e la Georgia (14 ottobre). 2026 FIFA Dünya Kupas? Elemeleri’nde 11 Ekim’de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim’de Kocaeli’de Gürcistan’la kar??la?acak A Millî Tak?m?m?z?n aday kadrosu aç?kland?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

