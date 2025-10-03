Yeman Crippa | il ritorno in gara al Giro al Sas 2025 L' analisi del coach
Sabato 4 ottobre si corre la 78ª edizione del Giro al Sas, storica gara di 10 km nel centro di Trento. L'attesa è tutta per l'azzurro al rientro dopo il ritiro ai Mondiali di maratona di Tokyo.
Yeman Crippa vince il Giro di Castelbuono! Un italiano trionfa dopo 36 anni, ora la maratona mondiale
Yeman Crippa vince il Giro delle Mura e si lancia verso la maratona dei Mondiali
Yeman Crippa rilancia: “Ho ceduto di testa, ma la maratona rimane il mio obiettivo”
