Yeifer Asprilla è morto a 22 anni pochi giorni dopo essere diventato un bodybuilder professionista

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del culturismo deve fare i conti ancora una volta, nel giro di poche settimane, con la notizia di un decesso. Si attende l'esito dell'indagine ufficiale sulla tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

