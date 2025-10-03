Yassine Lafram arrestato sulla Flotilla sarà rimpatriato in Italia nel fine settimana

Bolognatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yassine Lafram, il presidente dell'Unione delle Comunità islamiche d'Italia (Ucoii), "sta bene" e il suo rientro in Italia sarebbe previsto nel corso di questo fine settimana. Lafram era stato arrestato a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla intercettate dalle forze israeliane. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: yassine - lafram

Cgil in collegamento con la Flottilla con Yassine Lafram (presidente Ucoii)

Sumud Flotilla, il video di Yassine Lafram: "Seguiti dai droni"

Sulla stessa barca: ritratto di Yassine Lafram e Paolo Romano in viaggio verso Gaza con la Global Sumud Flotilla

Yassine Lafram, arrestato sulla Flotilla, sarà rimpatriato in Italia nel fine settimana - Del presidente dell'Ucoii, residente a Bologna, non si avevano notizie dall'intervento dell'esercito israeliano al largo di Gaza ... Secondo bolognatoday.it

yassine lafram arrestato flotillaFlotilla, l’imam bolognese Yassine Lafram non è nelle liste degli arrestati. La Farnesina: «Ce ne stiamo occupando» - Il presidente dell’Unione delle comunità islamiche italiane si trovava sulla nave Karma, fermata a 35 miglia dalle coste di Gaza. Segnala editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Yassine Lafram Arrestato Flotilla