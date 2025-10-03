Yassine Lafram arrestato sulla Flotilla sarà rimpatriato in Italia nel fine settimana

Yassine Lafram, il presidente dell'Unione delle Comunità islamiche d'Italia (Ucoii), "sta bene" e il suo rientro in Italia sarebbe previsto nel corso di questo fine settimana. Lafram era stato arrestato a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla intercettate dalle forze israeliane. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it