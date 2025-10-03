Yardbirds è morto il cofondatore Chris Dreja | aveva 79 anni

È morto Chris Dreja, cofondatore degli Yardbirds, rock band degli Anni 60 che si sarebbe poi evoluta nei Led Zeppelin. Lo ha annunciato con un comunicato sui social la cognata Muriel Levy, attribuendo il decesso ad «anni di problemi di salute». L’artista, che oltre alla musica fece carriera nella fotografia, si era ritirato definitivamente nel 2012 dopo un ictus. La notizia è stata condivisa da Jimmy Page, che condivise il palco con lui nell’ultima fase del gruppo dal 1966 allo scioglimento del 1968. «Apprendo oggi della scomparsa di Chris», ha postato il leggendario chitarrista su Instagram. «Non lo vedevo da un po’ e vorrei averlo fatto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

