Yamal si fa male un’altra volta continua lo scontro tra Barcellona e Spagna
Barcellona e Nazionale spagnola ai ferri corti. E dove è la novità. E nonostante un comunicato della formazione blaugrana che stempera le polemiche per la convocazione di Lamine Yamal, Flick e De La Fuente non se le mandano a dire. Ne scrive As Lamine Yamal convocato. Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha convocato questa mattina il giocatore del Barcellona per le partite dell’11 ottobre contro la Georgia a Elche (Stadio Martínez Valero, ore 20:45) e del 14 ottobre contro la Bulgaria a Valladolid (Stadio José Zorrilla, ore 20:45), valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Al momento dell'annuncio del vincitore, prima di congratularsi con Dembélé, Lamine Yamal è parso genuinamente deluso. Due considerazioni: - E meno male che a 18 anni è ancora un ragazzo vero. - Se mantiene i piedi per terra sorriderà tante volte nella st
