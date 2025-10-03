Yamal si fa male un’altra volta continua lo scontro tra Barcellona e Spagna

Ilnapolista.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barcellona e Nazionale spagnola ai ferri corti. E dove è la novità. E nonostante un comunicato della formazione blaugrana che stempera le polemiche per la convocazione di Lamine Yamal, Flick e De La Fuente non se le mandano a dire. Ne scrive As Lamine Yamal convocato. Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha convocato questa mattina il giocatore del Barcellona per le partite dell’11 ottobre contro la Georgia a Elche (Stadio Martínez Valero, ore 20:45) e del 14 ottobre contro la Bulgaria a Valladolid (Stadio José Zorrilla, ore 20:45), valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

yamal si fa male un8217altra volta continua lo scontro tra barcellona e spagna

© Ilnapolista.it - Yamal si fa male un’altra volta, continua lo scontro tra Barcellona e Spagna

In questa notizia si parla di: yamal - male

yamal fa male un8217altraYamal si fa male un’altra volta, continua lo scontro tra Barcellona e Spagna - La Spagna convoca Lamine Yamal, lui si presenta ma è infortunato ed il tecnico del Barcellona accusa la Nazionale ... Da ilnapolista.it

Yamal, serata da Messi 18 anni dopo la storica foto in braccio a Leo - Il rivale lo temi, ti ferisce ma non puoi, dopo aver imprecato, fermarti un attimo e restare incantato. Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Yamal Fa Male Un8217altra