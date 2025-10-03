Barcellona e Nazionale spagnola ai ferri corti. E dove è la novità. E nonostante un comunicato della formazione blaugrana che stempera le polemiche per la convocazione di Lamine Yamal, Flick e De La Fuente non se le mandano a dire. Ne scrive As Lamine Yamal convocato. Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha convocato questa mattina il giocatore del Barcellona per le partite dell’11 ottobre contro la Georgia a Elche (Stadio Martínez Valero, ore 20:45) e del 14 ottobre contro la Bulgaria a Valladolid (Stadio José Zorrilla, ore 20:45), valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Yamal si fa male un’altra volta, continua lo scontro tra Barcellona e Spagna