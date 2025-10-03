Yamal la madre lancia una cena-evento a Londra | biglietti fino a 800 euro ma lui…

Calcionews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’iniziativa esclusiva al Nobu Hotel accende i riflettori, ma senza la presenza della giovane stella del Barcellona Yamal Sheila Ebana, madre di Lamine Yamal, il giovane talento del Barcellona e della nazionale spagnola, ha deciso di trasformare la propria immagine in un vero e proprio brand. La donna, originaria della Guinea Equatoriale, ha annunciato l’organizzazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

yamal la madre lancia una cena evento a londra biglietti fino a 800 euro ma lui8230

© Calcionews24.com - Yamal, la madre lancia una cena-evento a Londra: biglietti fino a 800 euro ma lui…

In questa notizia si parla di: yamal - madre

Yamal, dopo polemiche il rinnovo con il Barcellona. E si presenta con la madre

Sono in vendita i biglietti per una cena con la madre di Lamine Yamal, a prezzi esorbitanti

yamal madre lancia cenaLamine Yamal, la mamma organizza cene da 800 euro. Solo che lui non c’è - Sheila Ebana, 35 anni, inizierà una sorta di tournée nel nome del figlio a prezzi non proprio accessibili ... Da repubblica.it

yamal madre lancia cenaVuoi cenare con la mamma di Yamal? (Lui non ci sarà). Costa da 150 a 800 euro, a Londra - Barcelona's Spanish forward Lamine Yamal (2nd L) and his family pose upon arrival before the 2025 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on September 22, 2025. Secondo ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Yamal Madre Lancia Cena