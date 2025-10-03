Yamaha Motor Europe saluta Rick Elzinga e gli augura il meglio per il suo nuovo capitolo in MXGP
Yamaha Motor Europe rivolge un sentito ringraziamento a Rick Elzinga, che conclude il suo percorso con la famiglia Yamaha al termine della stagione 2025 del FIM Motocross World Championship. Con la naturale scadenza del contratto, il giovane talento olandese di 23 anni si prepara ora ad affrontare nuove sfide nella classe regina MXGP, il massimo livello del motocross mondiale. Dall’EMX125 al Factory Team MX2. La crescita di Elzinga all’interno della piramide Yamaha Racing è stata rapida e brillante. Iniziata in sella a una YZ125 GYTR, la sua avventura in blu lo ha visto emergere subito nell’ EMX125, con numerosi podi memorabili. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: yamaha - motor
