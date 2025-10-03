Xbox Game Pass Ultimate Microsoft ha rimosso lo sconto sulle valute di Call of Duty

Microsoft ha ufficialmente eliminato uno dei vantaggi storici di Xbox Game Pass Ultimate: lo sconto del 10% sulla valuta digitale e sui contenuti aggiuntivi di Call of Duty. In passato, gli abbonati potevano risparmiare su acquisti ricorrenti come i Call of Duty Points e i pacchetti BlackCell, recuperando nel tempo cifre interessanti, soprattutto per chi spendeva molto nel multiplayer. Il cambiamento arriva in un momento di profonda ristrutturazione del servizio, che ha visto il prezzo di Ultimate salire da 17,99 € a 26,99 € al mese. Una variazione non secondaria, che aggiunge peso alla perdita di un bonus molto apprezzato dalla community più attiva. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft ha rimosso lo sconto sulle valute di Call of Duty

