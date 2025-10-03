Xbox Game Pass Microsoft rimuove molti sconti sui DLC ma potenzia il programma Rewards
Xbox Game Pass sta vivendo una fase di profonda riorganizzazione che non riguarda solo i prezzi e i nuovi livelli di abbonamento, ma anche i benefici inclusi per i membri. Una delle modifiche più rilevanti è la rimozione degli sconti sui DLC e le espansioni dei giochi in catalogo, che in passato garantivano un 10% di riduzione sul prezzo. Sebbene non fosse una cifra enorme, rappresentava un perk gradito e consolidato, soprattutto per chi voleva ampliare l’esperienza dei titoli disponibili nel servizio. Dando uno sguardo allo store Xbox, risulta evidente che gran parte degli sconti è scomparsa: add-on di giochi come Starfield, Indiana Jones e L’antico Cerchio o Forza Horizon 5 non mostrano più alcuna riduzione, e lo stesso discorso vale per le valute di Call of Duty. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: xbox - game
Xbox e il problema del game pass: otto anni senza soluzione
Miglior sistema di combattimento RPG nel gioco gratis di Xbox Game Pass 2025
Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi gratis di Luglio 2025
scoop: Microsoft is getting ready to launch free Xbox Cloud Gaming with ads. This free game streaming is now in testing internally, and doesn't require a Game Pass subscription. A public test is coming soon. Full details here - X Vai su X
Xbox Game Pass Ultimate pare avere tolto un altro vantaggio del servizio, legato ancora una volta a Call of Duty: nello specifico si parla di alcuni sconti per delle valute in-game. - facebook.com Vai su Facebook
Xbox Game Pass, Microsoft rimuove molti sconti sui DLC, ma “potenzia” il programma Rewards - Xbox Game Pass sta vivendo una fase di profonda riorganizzazione che non riguarda solo i prezzi e i nuovi livelli di abbonamento, ma anche i benefici inclusi per i membri. Come scrive msn.com
Xbox Game Pass Ultimate gratis tramite Microsoft Reward - Microsoft rivoluziona Xbox Game Pass: limiti annuali ai punti Rewards. Riporta q-gin.info