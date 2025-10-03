xbox game pass microsoft rimuove molti sconti sui dlc ma potenzia il programma rewards

Xbox Game Pass sta vivendo una fase di profonda riorganizzazione che non riguarda solo i prezzi e i nuovi livelli di abbonamento, ma anche i benefici inclusi per i membri. Una delle modifiche più rilevanti è la rimozione degli sconti sui DLC e le espansioni dei giochi in catalogo, che in passato garantivano un 10% di riduzione sul prezzo. Sebbene non fosse una cifra enorme, rappresentava un perk gradito e consolidato, soprattutto per chi voleva ampliare l’esperienza dei titoli disponibili nel servizio. Dando uno sguardo allo store Xbox, risulta evidente che gran parte degli sconti è scomparsa: add-on di giochi come Starfield, Indiana Jones e L’antico Cerchio o Forza Horizon 5 non mostrano più alcuna riduzione, e lo stesso discorso vale per le valute di Call of Duty. 🔗 Leggi su Game-experience.it

