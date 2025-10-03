L’annuncio del nuovo rialzo delle tariffe di Xbox Game Pass ha scatenato una reazione immediata e tutt’altro che positiva. Numerosi giocatori, venuti a conoscenza della modifica, hanno scelto di annullare la propria sottoscrizione sul momento, generando un’ondata di traffico tale da mettere in difficoltà per alcune ore persino le pagine di supporto ufficiali di Microsoft. Secondo diverse testimonianze, tra cui quella dell’insider Wario64 su X, il sistema ha registrato un picco anomalo di accessi, segnale evidente del malcontento diffuso. Xbox Game Pass – Gamerbrain.net I nuovi costi degli abbonamenti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Xbox Game Pass, l’aumento dei prezzi scatena la protesta: utenti in fuga dagli abbonamenti