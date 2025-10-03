X Factor cosa è successo nella prima puntata di Bootcamp
Il percorso di X Factor 2025 sta entrando nel vivo: terminate le audizioni, i concorrenti che sono riusciti a convincere i giudici si sono visti riaprire le porte dell’Allianz Cloud di Milano per uno dei tasselli più temuti della selezione: i Bootcamp. La puntata di giovedì 2 ottobre ha segnato ufficialmente il secondo passo verso i live: un meccanismo completamente rinnovato, tante voci da ascoltare e la volontà dei giudici di portare avanti solo i talenti più convincenti. Un obiettivo che ha, come sempre, riservato non poche sorprese. Ecco cosa è successo. Pioggia di X Pass per i giudici. La prima puntata di Bootcamp di X Factor 2025 ha siglato un nuovo metodo di scelta per i talenti che possono ufficialmente entrare nella fase delle Last Call. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: factor - cosa
Mimì di x factor: cosa le è successo e dove si trova ora
X Factor 2025: quando inizia, novità e cosa cerca Francesco Gabbani
“Conoscere è l’unico modo per essere liberi” e “Sono i ‘no’ che ti portano avanti”: cosa ci dice davvero X Factor 2025
X Factor 2025 Bootcamp pagelle della prima puntata, ecco cosa è successo. Siamo arrivati ai Bootcamp: se vuoi sapere cosa ti sei perso, leggi il riassunto delle puntate precedenti. #XFactor2025 https://allmusicitalia.it/?p=206152 - X Vai su X
Le Audizioni di X Factor 2025 ci hanno regalato emozioni, sorprese e qualche polemica. Ora tutto cambia: i Bootcamp arrivano con nuove regole. Leggi l’articolo completo per scoprire i protagonisti e cosa ci aspetta. - facebook.com Vai su Facebook
X Factor 2025 passa ai nuovissimi Bootcamp: anticipazioni e cosa vedremo stasera - Cosa vedremo stasera nei primi attesissimi e nuovissimi Bootcamp di X Factor 2025? Da msn.com
X Factor 2025, the last Audition: anticipazioni della puntata di oggi 25 settembre. Chi passa ai Bootcamp? - Tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento con X Factor 2025, oggi 25 settembre: è l'ultima Audizione, cosa faranno i giudici? Scrive msn.com