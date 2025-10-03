Il percorso di X Factor 2025 sta entrando nel vivo: terminate le audizioni, i concorrenti che sono riusciti a convincere i giudici si sono visti riaprire le porte dell’Allianz Cloud di Milano per uno dei tasselli più temuti della selezione: i Bootcamp. La puntata di giovedì 2 ottobre ha segnato ufficialmente il secondo passo verso i live: un meccanismo completamente rinnovato, tante voci da ascoltare e la volontà dei giudici di portare avanti solo i talenti più convincenti. Un obiettivo che ha, come sempre, riservato non poche sorprese. Ecco cosa è successo. Pioggia di X Pass per i giudici. La prima puntata di Bootcamp di X Factor 2025 ha siglato un nuovo metodo di scelta per i talenti che possono ufficialmente entrare nella fase delle Last Call. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - X Factor, cosa è successo nella prima puntata di Bootcamp