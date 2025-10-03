X Factor 2025 le pagelle dei Bootcamp | Delia Buglisi da 10 e lode salviamo Gabbani dalle sue barzellette

La prima puntata dei Bootcamp a X Factor 2025 porta con sè conferme, come il talento di Delia Buglisi e Mayu Lucisano, ma non risolve alcuni dubbi. Che anzi aumentano con la scelta degli autori di eliminare le famose sedie La prima puntata dei Bootcamp riporta finalmente un po' di vita "musicale" a X Factor 2025, ma porta anche con sè una domanda pressante: a chi è venuto in mente di eliminare il crudele "gioco delle sedie"? Nonostante si comprenda la necessità di apportare piccole modifiche a un format che ormai risente della sua età, ma perchè proprio nell'unica fase che nel talent ha sempre funzionato? Le nostre pagelle ai primi Bootcamp Due cartellini, rosso o verde, hanno sostituito le sedie, portando non solo la prima puntata vera di competizione a essere statica quanto le precedenti, ma allungando inutilmente perfino . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X Factor 2025, le pagelle dei Bootcamp: Delia Buglisi da 10 e lode, salviamo Gabbani dalle sue barzellette

