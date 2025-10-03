WWE | Rinnovo di contratto per Bronson Reed
Fin dal suo ritorno in WWE nel 2022, Bronson Reed si è assolutamente dimostrato come uno dei wrestler più importanti della compagnia. Dopo un inizio traballante, nella storyline che lo ha visto come “sicario” assoldato da Miz, Bronson si è progressivamente affermato come nuovo “gigante”, con faide molto apprezzate contro gente del calibro di Seth Rollins, Braun Strowman e la Bloodline. E dal suo rientro dopo l’infortunio subito a Wargames proprio contro Roman Reigns & co, il suo ingresso nella Vision di Seth lo ha proiettato verso nuovi orizzonti, con la massima soddisfazione da parte della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
