WWE | Rinnovo di contratto per Bronson Reed

Zonawrestling.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fin dal suo ritorno in WWE nel 2022, Bronson Reed si è assolutamente dimostrato come uno dei wrestler più importanti della compagnia. Dopo un inizio traballante, nella storyline che lo ha visto come “sicario” assoldato da Miz, Bronson si è progressivamente affermato come nuovo “gigante”, con faide molto apprezzate contro gente del calibro di Seth Rollins, Braun Strowman e la Bloodline. E dal suo rientro dopo l’infortunio subito a Wargames proprio contro Roman Reigns & co, il suo ingresso nella Vision di Seth lo ha proiettato verso nuovi orizzonti, con la massima soddisfazione da parte della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe rinnovo di contratto per bronson reed

© Zonawrestling.net - WWE: Rinnovo di contratto per Bronson Reed

In questa notizia si parla di: rinnovo - contratto

Sanità: Aran, al via 1 ottobre rinnovo contratto medici dirigenti 2022-2024

La Juventus allontana le voci su Yildiz: vicino il rinnovo di contratto fino al 2030

Cambiaso Juve, scenari completamente stravolti: dal possibile addio al rinnovo del contratto, svelati i piani del club bianconero

Cerca Video su questo argomento: Wwe Rinnovo Contratto Bronson