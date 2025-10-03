WWE | Reigns e Lesnar nel mirino di Matt Riddle tra scuse polemiche e rivelazioni

Matt Riddle non ha intenzione di smettere di dire ciò che pensa, ma la sua schiettezza gli è già costata parecchi problemi con alcune delle più grandi star della WWE. In una nuova intervista a TMZ Inside the Ring, Riddle ha raccontato un retroscena sulla tensione avuta con Roman Reigns, dopo aver dichiarato che sarebbe in grado di battere l’ex campione indiscusso in un vero combattimento. In passato, Riddle aveva più volte sostenuto che, mentre Reigns potrebbe batterlo sul ring, la situazione sarebbe molto diversa in un match di MMA o in una rissa per strada. Un’opinione che non è stata accolta bene nello spogliatoio, soprattutto da Roman stesso: “Mi hanno chiesto di parlare male di Roman. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Reigns e Lesnar nel mirino di Matt Riddle tra scuse, polemiche e rivelazioni

In questa notizia si parla di: reigns - lesnar

Roman Reigns Cody Rhodes Jey uso Brock Lesnar #WWE #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

La stella della WWE che ha battuto ogni record attacca Roman Reigns: "Sono stato trattenuto contro la mia volontà" - Un campione di coppia della WWE da record ha riacceso la sua rivalità con Roman Reigns e The Bloodline, affermando di essere stato letteralmente "trattenuto contro la mia volontà" durante la loro faid ... Da worldwrestling.it

Il veterano del wrestling rivela i piani della WWE per Brock Lesnar - Quasi tutti i fan e gli esperti non hanno ancora capito perché la dirigenza della WWE abbia permesso a Brock Lesnar di demolire una leggenda come John Cena a ´Wrestlepalooza´, lo show che si è tenuto ... Lo riporta worldwrestling.it