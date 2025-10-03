WWE | NXT debutta al Madison Square Garden con uno show speciale

Zonawrestling.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La WWE darà a NXT un palcoscenico enorme questo autunno, portando il brand di sviluppo a New York City per uno show speciale di una sola sera. Martedì 18 novembre, NXT andrà in onda in diretta su  The CW  dalle ore 20:00 ET (le 02:00 di notte in Italia), direttamente dal  Madison Square Garden. La data non è casuale: solo la sera prima, il 17 novembre,  John Cena  farà la sua ultima apparizione al Garden come parte del suo tour d’addio, preparando così il terreno a NXT per scrivere una nuova pagina in una delle arene più storiche del wrestling. NXT porta i suoi campioni sul palco del MSG. Lo show vedrà protagonisti i campioni principali di NXT:  Ricky Saints,  Jacy Jayne,  Ethan Page e  Sol Ruca. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe nxt debutta al madison square garden con uno show speciale

© Zonawrestling.net - WWE: NXT debutta al Madison Square Garden con uno show speciale

In questa notizia si parla di: debutta - madison

Cerca Video su questo argomento: Wwe Nxt Debutta Madison