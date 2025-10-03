WWE | NXT debutta al Madison Square Garden con uno show speciale

La WWE darà a NXT un palcoscenico enorme questo autunno, portando il brand di sviluppo a New York City per uno show speciale di una sola sera. Martedì 18 novembre, NXT andrà in onda in diretta su The CW dalle ore 20:00 ET (le 02:00 di notte in Italia), direttamente dal Madison Square Garden. La data non è casuale: solo la sera prima, il 17 novembre, John Cena farà la sua ultima apparizione al Garden come parte del suo tour d’addio, preparando così il terreno a NXT per scrivere una nuova pagina in una delle arene più storiche del wrestling. NXT porta i suoi campioni sul palco del MSG. Lo show vedrà protagonisti i campioni principali di NXT: Ricky Saints, Jacy Jayne, Ethan Page e Sol Ruca. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

