WWE | Jordynne Grace furiosa per essere stata esclusa dallo speciale NXTvsTNA Showdown
Meno di una settimana e andrà in scena l’evento combinato tra NXT e TNA chiamato Showdown, un evento in cui i due roster si affronteranno attraverso due match in stile Survivor Series e poi in altri match inter-brand tra cui quello tra Ethan Page e Mustafa Ali e quello tra gli Hardy Boyz e i Darkstate con i palio i titoli di coppia di entrambe le compagnie. Martedì ad NXT sono stati annunciati i team maschili e femminili e sicuramente c’è stata un’assenza che ha fatto rumore, quella di Jordynne Grace non considerata sia dal team di NXT che dalla TNA. Sfogo necessario. Jordynne non è intervenuta in puntata, ma dopo diverse ore ha ritenuto necessario intervenire sui social per manifestare tutta la propria delusione per l’esclusione dall’evento, lei che è stata per anni simbolo della TNA e che da più di un anno è tra le donne più importanti del roster di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: jordynne - grace
WWE: Blake Monroe tradisce Jordynne Grace, Jacy Jayne mantiene il titolo NXT ad Evolution
WWE: la campionessa di EVOLVE, Kali Armstrong, debutta a NXT, ma Jordynne Grace rovina tutto
WWE: Blake Monroe vince facilmente al debutto, in singolo, sul ring e poi placa la furia di Jordynne Grace
Jordynne Grace vince il violento Weaponized Cage Match contro Blake Monroe a NXT No Mercy con un dito rotto https://donnetralecorde.it/jordynne-grace-vince-il-violento-weaponized-cage-match-contro-blake-monroe-a-nxt-no-mercy-con-un-dito-rotto/?feed - X Vai su X
La TNA Wrestling invade NXT durante il main event tra Oba Femi e Trick Williams, parte lo scontro tra Blake Monroe e Jordynne Grace e molto altro a WWE NXT! Guarda gli highlight della puntata tinyurl.com/35kdnxjr Rivivi le emozioni dello show on deman Vai su Facebook