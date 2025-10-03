Meno di una settimana e andrà in scena l’evento combinato tra NXT e TNA chiamato Showdown, un evento in cui i due roster si affronteranno attraverso due match in stile Survivor Series e poi in altri match inter-brand tra cui quello tra Ethan Page e Mustafa Ali e quello tra gli Hardy Boyz e i Darkstate con i palio i titoli di coppia di entrambe le compagnie. Martedì ad NXT sono stati annunciati i team maschili e femminili e sicuramente c’è stata un’assenza che ha fatto rumore, quella di Jordynne Grace non considerata sia dal team di NXT che dalla TNA. Sfogo necessario. Jordynne non è intervenuta in puntata, ma dopo diverse ore ha ritenuto necessario intervenire sui social per manifestare tutta la propria delusione per l’esclusione dall’evento, lei che è stata per anni simbolo della TNA e che da più di un anno è tra le donne più importanti del roster di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jordynne Grace furiosa per essere stata esclusa dallo speciale NXTvsTNA Showdown