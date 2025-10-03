Il torneo WTA di Pechino corre veloce verso la sua conclusione e completa l’allineamento alle semifinali con i match dei quarti nella parte alta del tabellone. Linda Noskova rispetta il pronostico favorevole e passa il turno senza eccessivi patemi. Nell’incontro che mette in palio un posto in finale la ceca affronterà Jessica Pegula, vincitrice del derby statunitense. Linda Noskova regola la britannica Sonay Kartal 6-3 6-4 in un’ora e undici minuti. La ceca inizia il match con il break dell’1-0 firmato a 15, subisce il ritorno dell’avversario che impatta sul 3-3 e le strappa nuovamente il servizio per il 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Pechino 2025, la semifinale della parte alta è Pegula-Noskova