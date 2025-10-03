2025-10-03 21:54:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Birmingham City si sposterà all’interno delle posizioni di play-off del campionato se il Blues vince a Wrexham venerdì. La prima partita del fine settimana nell’EFL è anche un’opportunità per i padroni di casa di entrare nella top 10 e saltare i loro avversari con la vittoria. I padroni di casa sono imbattuti in quattro partite in tutte le competizioni dopo il pareggio per 1-1 a Leicester City martedì, mentre l’ex City della Premier League ha guadagnato un pareggio per 2-2 in casa a Sheffield mercoledì per gentile concessione del 99 ° equalizzatore di Demarai Gray. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Wrexham vs Birmingham Live: Full Championship Teams, formazione