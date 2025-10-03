Woody Allen e il suo prossimo film | Una delle migliori idee che abbia amai avuto ma ho problemi con i soldi

Woody Allen è un regista che, a dispetto dei decenni, continua a scrivere sceneggiature come se il tempo non avesse potere sulla sua creatività. Ma il cinema, lo sappiamo, non è solo immaginazione: senza capitali un film resta lettera morta. Woody Allen confessa di avere "problemi con i finanziamenti" per il suo prossimo film. A 90 anni, il regista non vuole compromessi: o i produttori accettano la sua visione, o il progetto resterà fermo, sospeso tra sogno e realtà. Woody Allen e l'ultimo film possibile Woody Allen non ha mai nascosto di avere ancora "un'idea tra le migliori che abbia mai avuto" pronta per diventare film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Woody Allen e il suo prossimo film: "Una delle migliori idee che abbia amai avuto ma ho problemi con i soldi"

In questa notizia si parla di: woody - allen

Da Seneca a Shakespeare a Woody Allen, le frasi più belle sul tempo che passa. Per vivere al top il presente (e riderci su). Leggi Amica.it

Woody Allen interviene in un festival russo e scoppia la bufera: "Vergognati"

Woody Allen partecipa al festival di cinema di Mosca, la condanna di Kiev: “Una vergogna la sua presenza” – Video

WOODY ALLEN 90 Continuiamo la rassegna dedicata ai 90 anni di Woody Allen conLA DEA DELL'AMORE SOLO il 6 Ottobre al Movieplex! Biglietti: www.movieplex.it/film/28264 - facebook.com Vai su Facebook

“Lavorare con Woody Allen? È stato incredibile!”. Flavio Parenti a #LVB - X Vai su X

Woody Allen e il suo prossimo film: "Una delle migliori idee che abbia amai avuto ma ho problemi con i soldi" - Woody Allen è un regista che, a dispetto dei decenni, continua a scrivere sceneggiature come se il tempo non avesse potere sulla sua creatività. Da movieplayer.it

Woody Allen, al cinema la rassegna che ne celebra i 90 anni - Purtroppo non abbiamo potuto avere il piacere di ospitarlo per le riprese di un suo nuovo film, previste in Italia e cancellate ormai un anno fa (e che ... Si legge su ciakmagazine.it