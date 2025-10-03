Women for Women Against Violence | dieci anni di impegno

Roma ha ospitato ieri, mercoledì 1 ottobre 2025, un evento di grande significato sociale e culturale: il Women for Women Against Violence 10 Years Celebration Gala promosso dall’Associazione Consorzio Umanitas. La Presidente dell’Associazione, Donatella Gimigliano, sotto l’egida del Consorzio è l’ideatrice, la mente e il cuore dell’organizzazione di Women for Women against Violence-Premio Camomilla Award. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Women for Women Against Violence: dieci anni di impegno

A Roma Gala per i 10 anni di Women for Women against Violence - Women for Women against Violence – Camomilla Award, l’evento che da dieci anni affronta due delle battaglie cruciali per la vita delle donne – la violenza di genere e il tumore al seno – ha festeggiat ... Lo riporta adnkronos.com

Gala a Roma per celebrare i 10 anni di “Women for Women against Violence” - (askanews) – Spazio 900 ha ospitato ieri una serata che è stata insieme celebrazione e promessa, memoria e rinascita. Come scrive askanews.it