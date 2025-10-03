Wired Next Fest 2025 Trentino la diretta dal secondo palco
Seguite ogni giorno la diretta dal secondo palco del Wired Next Fest 2025 da Palazzo Del Bene a Rovereto. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: wired - next
Le 80 migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2025 scelte da Wired
Le 90 migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2025 scelte da Wired
I migliori libri di agosto 2025 secondo Wired
L’Euro digitale sarà al Wired Next Fest Trentino 2025! Domani 3 ottobre ne parleremo con Alessia Vita dell’Unità #Bankitalia sull’euro digitale. Partecipazione gratuita con registrazione Streaming su Wired ? https://eventi.wired.it/nextfest25-trentino/… #W - X Vai su X
Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre WIRED Next Fest Trentino torna a Rovereto! Vai su Facebook
Wired Next Fest 2025 Trentino, cosa seguire oggi venerdì 3 ottobre - Gli ospiti e tutte le attività della prima giornata di festival a Rovereto. Lo riporta wired.it
PAT * «WIRED NEXT FEST TRENTINO, L’ANTEPRIMA BUSINESS IN PROGETTO MANIFATTURA» - Nel pomeriggio di oggi si è svolta l'anteprima "business" del festival ... agenziagiornalisticaopinione.it scrive