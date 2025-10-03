Gli ospiti e tutte le attività della prima giornata di festival a Rovereto. La sera il concerto di Giorgio Poi in duo e Maria Chiara Argirò e il dj-set di Crooker e Ralph Cieli. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Wired Next Fest 2025 Trentino, cosa seguire oggi venerdì 3 ottobre