William rompe il protocollo | Quando sarò re così vuole cambiare la monarchia

Una riforma della monarchia britannica “è nella mia agenda”. Guarda al futuro il principe William e sembra avere già le idee molto chiare sulle responsabilità di cui sarà investito quando salirà al trono d'Inghilterra. In un'intervista a The Reluctant Traveler, il programma in onda su Apple TV+ condotto dall'attore canadese Eugene Levy, l'erede di re Carlo III, non fa mistero dei suoi progetti, affermando di essere “pronto”, quando arriverà il momento, ad abbracciare qualche cambiamento per “il bene comune”. Il futuro della monarchia È decisamente insolito e irrituale che un reale di casa Windsor faccia accenno ai suoi programmi da futuro re. 🔗 Leggi su Iltempo.it

