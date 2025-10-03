William | Quando sarò re cambierò la monarchia Il tumore di Kate? Pensavamo a noi non potesse succedere Non commetterò gli errori dei miei genitori

Sarà un re moderno, in linea con i tempi e con un unico obiettivo: «Creare un mondo in cui i miei figli siano orgogliosi di ciò che facciamo, un mondo e un lavoro che abbiano. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - William: «Quando sarò re cambierò la monarchia. Il tumore di Kate? Pensavamo a noi non potesse succedere. Non commetterò gli errori dei miei genitori»

