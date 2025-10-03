William pronto a riformare la monarchia | Farò i cambiamenti necessari Il programma del futuro re

Today.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe William ha anticipato i suoi progetti da futuro re, rispettoso della tradizione ma anche, e soprattutto, al passo con i tempi. Il suo modo di vedere la monarchia del domani è stato ampiamente raccontato nella conversazione con l'attore di 'American Pie' Eugene Lev per il programma di. 🔗 Leggi su Today.it

william pronto riformare monarchiaIl principe William parla del suo futuro da re: “Cambierò la monarchia, è importante vivere nel presente” - In una lunga intervista il principe William ha parlato del suo futuro da re e dell'intenzione di riformare la monarchia britannica quando salirà al trono ... Segnala fanpage.it

william pronto riformare monarchiaWilliam scopre le carte, quando sarò re cambierò monarchia - Una qualche riforma della monarchia britannica "è nella mia agenda". espansionetv.it scrive

