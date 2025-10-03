William immagina una corona snella e moderna | tradizione sì fronzoli no
Una chiacchierata all’aria aperta, una passeggiata con il cane e l’attore Eugene Levy; così il principe William apre il sipario sulla monarchia che lo attende, rivelandosi uomo di oggi oltre che sovrano di domani. Niente fronzoli di corte, solo parole spontanee e visione proiettata al futuro. Visione di una Corona in evoluzione Quando si parla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: william - immagina
L' immagine è un dettaglio del dipinto* PSICHE* ( 1909) di William Kendall Usa 1869_1938. Il dipinto raffigura la figlia del pittore Elizabeth ed evoca la bellezza mitologica di Psiche. Nel mito greco Psiche era una principessa di una bellezza tale da rivaleggiar - facebook.com Vai su Facebook
William più vicino al trono, il peso della corona di re Carlo passa al principe del Galles. Ma non si parla di abdicazione - Il principe William è chiamato in queste ore alla prova più difficile della sua ... Come scrive corriere.it