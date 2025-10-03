William i figli e la malattia di Kate | Il 2024 è stato l’anno più difficile della mia vita

Il principe William ha raccontato per la prima volta in modo diretto come i suoi tre figli — George, Charlotte e Louis — abbiano affrontato la malattia della madre, Kate Middleton, annunciata al pubblico nel marzo 2024. Nel corso di un episodio del programma The Reluctant Traveler con Eugene Levy, l'erede al trono ha parlato di un anno complesso, fatto di paure, resilienza e un forte senso di unità familiare. «Ognuno ha il suo modo di reagire». Secondo William, ogni bambino ha elaborato la notizia a modo suo: «Tutti hanno i propri meccanismi di difesa, e i bambini imparano continuamente ad adattarsi.

