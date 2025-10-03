William e l’irrituale intervista | ecco cosa farò quando sarò re

Roma, 3 ottobre 2025 – Progetta già riforme per il suo futuro da sovrano il 43enne principe William. “Nulla di troppo radicale”, modifiche graduali “necessarie” a stare al passo con i tempi, spiega l’erede al trono di re Carlo III in un’intervista a The Reluctant Traveler, programma in onda su Apple TV+ condotto dall'attore canadese Eugene Levy. Nell’intervista William dice di essere pronto ad “abbracciare” qualche “cambiamento per il bene”. Parole rare fra i reali di casa Windsor prima d'indossare la corona, e che la defunta regina Elisabetta II non avrebbe gradito durante il suo lungo regno dal proprio primogenito Carlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - William e l’irrituale intervista: ecco cosa farò quando sarò re

