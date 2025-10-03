WhatsApp Beta consentirà presto di prenotare l’username
Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: si tratta della versione 2.25.28.12 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: whatsapp - beta
WhatsApp Beta sperimenta una funzionalità per gli stati prendendo spunto da Instagram
WhatsApp Beta si appresta a introdurre i promemoria per i messaggi nelle chat
WhatsApp aggiunge una modalità notte per la fotocamera a partire dalla beta
Ecco le novità della nuova versione beta $WhatsApp tuttoandroid.net/news/2025/09/2… - X Vai su X
? La rivoluzione del Trial è iniziata. La nuova BETA SINCRO 2T porta il gioco a un altro livello. ? BOSIOFFROAD con @betamotor1905 ———— pre ordini [email protected] oppure WhatsApp 3395764056 Non è un’evoluzione. È una rivoluzione. Ben - facebook.com Vai su Facebook
WhatsApp beta: i profili social potranno essere collegati alla piattaforma - WhatsApp si prepara ad accogliere un’altra funzione che renderà la piattaforma più aperta ai collegamenti. Da tecnoandroid.it
Rivoluzione WhatsApp: presto potrai comunicare con utenti senza account. Come funzionerà - 13 per Android, introducendo i primi dettagli di una funzionalità che potrebbe espandere ulteriormente le modalità di comunicazione della piattaforma. Riporta hwupgrade.it