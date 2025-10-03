WhatsApp arriva la possibilità di condividere le foto animate | come funziona

WhatsApp arricchisce la propria offerta con una novità attesa da tempo: la possibilità di condividere foto animate direttamente nelle conversazioni. Una funzione già familiare ad altre app di messaggistica e ora in arrivo per gli utenti iPhone e Android della piattaforma di Meta. Le cosiddette live photo (su iOS) e motion photo (su Android) non si limitano a catturare un singolo istante, ma racchiudono anche i momenti immediatamente precedenti e successivi allo scatto, includendo persino l’audio. In questo modo, un’immagine statica si trasforma in un breve frammento in movimento, capace di restituire l’atmosfera reale di un attimo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - WhatsApp, arriva la possibilità di condividere le foto animate: come funziona

In questa notizia si parla di: whatsapp - arriva

WhatsApp, arriva una novità assoluta: “Cos’è il post interattivo”

Whatsapp, arriva il post interattivo: cos'è e come funziona

Russia: arriva MAX, l’app di Stato per cancellare WhatsApp, Instagram e Meta

WhatsApp, arriva la possibilità di condividere le foto animate. Disponibilità per gli utenti iOS e Android #ANSA - X Vai su X

Sushi che arriva da te! Con il Take Away di Kioto Sushi Gaggiolo porti a casa tutta la magia della cucina giapponese e fusion: roll freschissimi, piatti caldi irresistibili e tanto gusto senza limiti. Ordina è semplicissimo: 0332 414160 WhatsApp 388 - facebook.com Vai su Facebook

WhatsApp, arriva la possibilità di condividere le foto animate - WhatsApp lancia la possibilità di condividere foto animate sulla chat portandosi al passo con altre applicazioni che da tempo supportano i formati fotografici animati. Da ansa.it

WhatsApp introduce il supporto alle Live Photo e nuove funzioni per Android e iOS - Dopo anni di attesa, WhatsApp ha introdotto la possibilità di condividere le Live Photo su iPhone e le foto in movimento su Android. Scrive tecnoandroid.it