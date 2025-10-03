West Nile Virus ed altre malattie infettive la situazione

I casi di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo salgono a 718 in Italia (680 nel precedente bollettino), con 49 decessi. Lo afferma il dodicesimo bollettino della sorveglianza pubblicato oggi dall’Istituto Superiore di Sanità. West Nile Virus, i numeri. Tra i casi confermati 341 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (15 Piemonte, 51 Lombardia, 30 Veneto, 4 FriuliVenezia Giulia, 1 Liguria, 27 Emilia-Romagna, 11 Toscana, 1 Marche, 84 Lazio, 2 Molise, 79 Campania, 2 Puglia, 2 Basilicata, 5 Calabria, 2 Sicilia, 25 Sardegna). 57 sono i casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 309 casi di febbre (di cui 1 importato dal Kenya, 1 dall’Egitto e 1 dalle Maldive). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - West Nile Virus ed altre malattie infettive, la situazione

