West Nile in Italia | 718 casi e 49 decessi dall’inizio del 2025

Crescono i numeri dell'infezione da West Nile Virus (WNV) in Italia. Secondo l'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dall'inizio del 2025 sono stati registrati 718 casi confermati nell'uomo e 49 decessi. Tra i casi segnalati, 341 hanno assunto una forma neuro-invasiva, la più grave, distribuita in diverse regioni: 84 nel Lazio, 79 in Campania, 51 in Lombardia, 30 in Veneto, 27 in Emilia-Romagna, oltre a numeri più contenuti in Piemonte, Toscana, Calabria, Sardegna e altre aree del Paese. La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive, si attesta al 14,4%, in linea con i valori degli anni precedenti.

