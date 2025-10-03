Werder Brema-St Pauli sabato 04 ottobre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrambe reduci da 2 KO consecutivi Werder Brema e St. Pauli si affrontano in questo sesto turno di Bundesliga.  La squadra di Steffen ha subito ben 7 gol nelle ultime 2 partite senza segnarne, ripiombando ai margini della zona retrocessione. Problema difesa, che con 14 gol è la più perforata del campionato mentre l’attacco se si esclude la vittoria di Monchengladbach ha . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

werder brema st pauli sabato 04 ottobre 2025 ore 15 30 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - Werder Brema-St. Pauli (sabato 04 ottobre 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: werder - brema

Mbangula lascia la Juve, ufficiale il trasferimento al Werder Brema: il belga lascia i bianconeri. Il comunicato

Bayern Monaco-Werder Brema (venerdì 26 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Bayern Monaco-Werder Brema (venerdì 26 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria e clean sheet per Neuer?

werder brema st pauliPronostico Werder Brema-St. Pauli 4 ottobre 2025: 6ª Giornata di Bundesliga - Pauli si sfidano sabato 4 ottobre 2025, alle 15:30, per la tredicesima giornata di Bundesliga: scopri analisi, pronostico e quote di un match storico con punti cruciali in palio per e ... Come scrive bottadiculo.it

Werder Bremen-FC St. Pauli, quote dei bookmaker e osservati speciali della sfida - William Hill quota la vittoria del Werder a 2. Si legge su it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Werder Brema St Pauli