Welfare e sussidiarietà – Le risorse per lo sviluppo convegno a Montecitorio
ROMA – Giovedì 9 ottobre, alle ore 12, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolge il convegno “Welfare e sussidiarietà – Le risorse per lo sviluppo”. Saluto del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Presentano il Rapporto Pierciro Galeone, Direttore di Ifel, e Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Intervengono Lucia Albano, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze, Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Federico Freni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze, e Maurizio Lupi (foto), Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: welfare - sussidiariet
Proroga termini – Misura "Patto di cura 2025-2026" La Direzione Servizi Sociali informa che la Regione Puglia – Dipartimento Welfare, Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle d - facebook.com Vai su Facebook
Welfare, presentato il Rapporto sulla sussidiarietà: «Difficoltà dei Comuni a utilizzare le risorse in modo efficace» - «Il Rapporto – spiega Saladino – documenta la difficoltà a utilizzare le risorse dei Comuni in modo efficace. Lo riporta corrieredellacalabria.it
Welfare: coop toscana, bene più risorse,ora azioni concrete - "Grande soddisfazione per l'impegno assunto dalla Regione Toscana a sostegno della cooperazione sociale e dei servizi sociosanitari, al termine di un percorso di lavoro lungo e complesso. Come scrive ansa.it