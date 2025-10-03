ROMA – Giovedì 9 ottobre, alle ore 12, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolge il convegno “Welfare e sussidiarietà – Le risorse per lo sviluppo”. Saluto del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Presentano il Rapporto Pierciro Galeone, Direttore di Ifel, e Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Intervengono Lucia Albano, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze, Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Federico Freni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze, e Maurizio Lupi (foto), Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Welfare e sussidiarietà – Le risorse per lo sviluppo”, convegno a Montecitorio