di Paolo Gallo Le parole di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che riducono lo sciopero del venerdì a un mero espediente per prolungare il weekend sono un atto di mistificazione che rasenta l’oltraggio. È il solito copione: banalizzare, ridicolizzare, deformare un gesto politico, così da sottrargli la sua portata simbolica e la sua carica di denuncia. Parlare di “weekend lungo” significa cancellare deliberatamente la vera ragione della protesta: l’attacco alla Global Sumud Flotilla, un’aggressione che rappresenta un insulto al diritto internazionale, alla solidarietà e alla dignità umana. La narrazione del “ponte” è una menzogna scientificamente costruita per delegittimare chi manifesta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Weekend lungo’? La menzogna governativa sullo sciopero insulta due volte i lavoratori