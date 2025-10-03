Weekend con colpo di scena | bel tempo fino a sabato poi domenica arriva la pioggia

Trentotoday.it | 3 ott 2025

Il Trentino-Alto Adige si prepara a vivere un venerdì di tempo stabile e in gran parte soleggiato. L’alta pressione garantisce infatti una giornata tranquilla, con cieli sereni soprattutto sulle Dolomiti e le Alpi orientali, mentre nelle zone di fondovalle e sulle Prealpi il meteo sarà un po’ più. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: weekend - colpo

