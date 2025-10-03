Weekend con colpo di scena | bel tempo fino a sabato poi domenica arriva la pioggia
Il Trentino-Alto Adige si prepara a vivere un venerdì di tempo stabile e in gran parte soleggiato. L’alta pressione garantisce infatti una giornata tranquilla, con cieli sereni soprattutto sulle Dolomiti e le Alpi orientali, mentre nelle zone di fondovalle e sulle Prealpi il meteo sarà un po’ più. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: weekend - colpo
Colpo di coda dell'estate: altro weekend da bollino rosso sulla Statale 36
Colpo di coda delle vacanze: weekend bollino rosso sabato e domenica
Ultimo weekend di controesodo: colpo di coda delle vacanze, bollino rosso per le autostrade A19 e A29
Lite nel weekend a Cavaria con Premezzo: uomo ferito da un colpo di pistola - facebook.com Vai su Facebook
Prima di tuffarci nel turno infrasettimanale di #SerieCSkyWifi, ecco il focus sul gesto tecnico più bello dell'ultimo weekend! Lo #SkySportSkill di Area C della 5^ giornata è dedicato al triplo colpo di tacco di Gianmarco Todisco dell'Audace Cerignola - X Vai su X
Weekend con colpo di scena: bel tempo fino a sabato, poi domenica arriva la pioggia - L’alta pressione garantisce infatti una giornata tranquilla, con cieli sereni soprattutto sulle ... Come scrive trentotoday.it
Meteo: Weekend con Colpo di scena, dopo il Sole arrivano i Temporali, i dettagli - Il primo weekend di Maggio sarà caratterizzato subito da un ribaltone: passeremo da un contesto di sole e caldo all'arrivo di forti temporali. Da ilmeteo.it