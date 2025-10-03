Wc alla turca studentesse del Poerio sul piede di guerra La dirigente | Più volte ho chiesto di cambiarli
Dal punto di vista normativo, i bagni alla turca presenti nelle scuole, risultano conformi alle regole vigenti. Tuttavia, all’istituto Giannone-Masi in via Strampelli, persiste il problema dei servizi igienici riservati alle studentesse del liceo Poerio. Con il trasferimento al secondo e terzo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: turca - studentesse
Inizia male l'anno scolastico per le studentesse del 'Poerio': "Confinate nel piano con i bagni alla turca"
Dietro le quinte del restauro Greta è una delle studentesse del corso di Conservazione e restauro dell' Alma Mater Studiorum - Università di Bologna impegnata nel cantiere in corso nella Sala degli Specchi e nella Camera Turca della Rocchetta Mattei - facebook.com Vai su Facebook
Wc alla turca, studentesse del Poerio sul piede di guerra. La dirigente: "Più volte ho chiesto di cambiarli" - Masi di via Nazzareno Strampelli, lamentano una serie di disagi e disservizi legati ai bagni ... Riporta foggiatoday.it
Inizia male l'anno scolastico per le studentesse del 'Poerio': "Confinate nel piano con i bagni alla turca" - La situazione, creatasi nell'istituto 'Masi' che ne ospita alcune classi, crea disagi tra le studentesse e malumori nelle famiglie ... Lo riporta foggiatoday.it