Wayward – Ribelli | le scioccanti storie vere dietro la serie Netflix

Sebbene Wayward – Ribelli sia una storia di fantasia, il nuovo thriller cult di Netflix attinge a storie vere scioccanti e inquietanti sul tormentato mondo dell'industria degli adolescenti per dare forma al suo horror. Sebbene esistano molti grandi thriller sui siti di streaming, Wayward – Ribelli di Netflix è sicuramente uno dei più agghiaccianti e di grande impatto. La storia è incentrata su due migliori amiche adolescenti, Abbie e Leila, che vengono ammesse alla "scuola terapeutica" Tall Pines Academy. Toni Collette interpreta la sinistra preside Evelyn, che usa la sua esperienza di setta per tormentare sistematicamente gli adolescenti.