Wayward – Ribelli 2 si farà? ecco cosa sappiamo finora sul futuro del thriller

Cinefilos.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie WaywardRibelli  è ambientata a Tall Pines, una città immaginaria nel Vermont, sede della Tall Pines Academy, una scuola per giovani con problemi comportamentali. Ma la struttura, gestita da Evelyn ( Toni Collette ), si rivela più sinistra di quanto sembri a prima vista, con radici profonde. Come alla fine capisce Alex ( Mae Martin ), agente di polizia locale, tutti in città sono collegati al malvagio centro di riabilitazione. Sebbene la trama di Wayward – Ribelle  possa sembrare completamente fittizia, è stata ispirata dalla vita di Martin, come ha spiegato a Tudum nell’agosto 2025. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: wayward - ribelli

Wayward - Ribelli si candida a serie Netflix più insolita e inquietante dell'anno, con una Toni Collette cattiva come non mai

Wayward - Ribelli: la nuova serie crime thriller di Netflix, trama e quando esce

Wayward ribelli: trama, cast e location della serie Netflix

wayward 8211 ribelli 2Wayward - Ribelli avrà una seconda stagione? Cosa sappiamo dopo lo sconvolgente finale - Ribelli ha catturato l'attenzione in streaming e, dopo quel finale, il pubblico s'interroga sul futuro: ci sarà una seconda stagione? Come scrive comingsoon.it

wayward 8211 ribelli 2Wayward Ribelli: trama, cast, finale, dove è girata la serie tv in onda su Netflix - Wayward Ribelli serie tv, thriller psicologico Netflix. Scrive maridacaterini.it

Cerca Video su questo argomento: Wayward 8211 Ribelli 2