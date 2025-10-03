Waterpolo Preview | Francesco Postiglione presenta l’A1 Maschile e l’A1 Femminile 2025-26

È tutto pronto per l’inizio ufficiale della nuova stagione. Iniziano domani, con i match valevoli per la prima giornata, il campionato di serie A1 Maschile e il campionato di serie A1 Femminile, edizione 2025-26. Francesco Postiglione, opinionista di Rai Sport e Waterpolo Channel, presenta per noi il massimo campionato maschile e quello femminile, tornei nei quali la corazzata Pro Recco e l’Ekipe Orizzonte sembrano partire con un ampio margine di vantaggio nei confronti della concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Waterpolo Preview: Francesco Postiglione presenta l’A1 Maschile e l’A1 Femminile 2025-26

