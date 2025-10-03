La Cecotec Cafelizzia 790 Steel è una macchina da caffè espresso con struttura in acciaio inox e pompa da 20 bar, adatta alla preparazione domestica. Permette di ottenere bevande cremose grazie alla pressione elevata e include vaporizzatore per montare il latte. Su Amazon è proposta a 74,90€, in sconto rispetto al prezzo di listino. Acquistalo adesso su Amazon Un design compatto che non passa inosservato. L’impatto visivo della Cafelizzia 790 Steel è affidato a linee essenziali e a una finitura in acciaio inossidabile, che conferisce al prodotto una presenza elegante e discreta. Le dimensioni contenute, pari a 38 x 20 x 35,5 cm, e il peso di 3,9 kg la rendono facilmente collocabile anche in cucine dagli spazi ridotti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vuoi il caffè perfetto ogni mattina? Questa macchina da espresso ti coccola, ma affrettati: lo sconto dura poco!