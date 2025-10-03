Vuoi fritti croccanti senza olio? Questa friggitrice fa tutto e la trovi in offerta ma affrettati
La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared (EZ831GF0) è disponibile a 119,99€, con uno sconto di 50 € sul listino. Utilizza tecnologia a infrarossi che consente di cuocere in modo uniforme senza aprire il cestello, riducendo la dispersione di calore e mantenendo croccanti le pietanze. È adatta alla preparazione di piatti diversi, dalla carne alle verdure, con tempi ridotti rispetto ai metodi tradizionali. Il design compatto la rende gestibile anche in cucine con spazi limitati, offrendo uno strumento pratico per chi vuole integrare una cottura veloce e controllata nella routine quotidiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
