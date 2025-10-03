Vuelle serve subito una reazione decisa
Sono giorni delicati per la Vuelle, un gruppo appena formato che alla prima uscita ufficiale ha destato grosse perplessità, restando a fatica in partita con Livorno e crollando poi nell’ultimo quarto. Domenica si torna sotto le volte dell’astronave e bisognerà approcciarsi con molta più aggressività, ma anche con tanta umiltà, alla prossima partita casalinga perché non è sufficiente il fatto che Ruvo di Puglia sia una matricola per metterla al tappeto. Innanzitutto bisogna vedere come Bucarelli e compagni avranno metabolizzato emotivamente la disfatta della prima giornata e poi quanto e in che modo coach Spiro Leka riuscirà in pochi giorni a sistemare le cose andate male martedì scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vuelle - serve
Vuelle, manca l’ultimo incastro. Oltre agli Usa serve un altro italiano
«Vuelle, serve più coraggio». Il rammarico di coach Leka dopo la sconfitta con Livorno. Delude in particolare l'attesissimo Felder Vai su Facebook
Vuelle serve subito una reazione decisa - Domenica prossima contro la matricola Ruvo di Puglia servirà un atteggiamento molto più aggressivo ma anche tanta umiltà ... Riporta msn.com
Vuelle, Felder saluta ma è solo un arrivederci. Il play ha convinto, va in Usa a prendere il visto - Oggi Kay Felder vola a casa, ma è solo un arrivederci: il giocatore, al quale tutti gli addetti ai lavori riconoscono caratteristiche sia di creatore di gioco che di finalizzatore ed un’indiscutibile ... Come scrive ilrestodelcarlino.it