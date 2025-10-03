Vuelle serve subito una reazione decisa

Sono giorni delicati per la Vuelle, un gruppo appena formato che alla prima uscita ufficiale ha destato grosse perplessità, restando a fatica in partita con Livorno e crollando poi nell’ultimo quarto. Domenica si torna sotto le volte dell’astronave e bisognerà approcciarsi con molta più aggressività, ma anche con tanta umiltà, alla prossima partita casalinga perché non è sufficiente il fatto che Ruvo di Puglia sia una matricola per metterla al tappeto. Innanzitutto bisogna vedere come Bucarelli e compagni avranno metabolizzato emotivamente la disfatta della prima giornata e poi quanto e in che modo coach Spiro Leka riuscirà in pochi giorni a sistemare le cose andate male martedì scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

