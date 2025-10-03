Vorrei essere con te e coccolarti | così stava adescando una ragazzina di 12 anni
Rischia fino a 3 anni di carcere il giovane di 25 anni residente in Campania che dal prossimo dicembre, a Brescia, finirà a processo per aver tentato di adescare una ragazzina di appena 12 anni residente in un paese della Bassa: il 25enne l'avrebbe avvicinata via social, su Instagram, inviandole. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
