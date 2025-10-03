Volontari in radioterapia la forza silenziosa che rende più lieve la cura

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Silenziosi e costanti, i volontari che popolano quotidianamente i reparti di radioterapia donano ai malati oncologici molto più di un sostegno pratico: regalano ascolto, fiducia e presenza, mutando sedute altrimenti fredde e ripetitive in momenti meno angoscianti e più sopportabili, preservando dignità e speranza. Una presenza costante in corsia La radioterapia, pur essendo una procedura . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

volontari in radioterapia la forza silenziosa che rende pi249 lieve la cura

© Sbircialanotizia.it - Volontari in radioterapia, la forza silenziosa che rende più lieve la cura

In questa notizia si parla di: volontari - radioterapia

Una forza nascosta e decisiva - Dietro un’etichetta spesso sottovalutata, gli istituti tecnici custodiscono una forza silenziosa ma fondamentale: quella di formare le competenze che sostengono la struttura produttiva del Paese. Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Volontari Radioterapia Forza Silenziosa