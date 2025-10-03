Volley Melendugno lunedì la prima trasferta di campionato contro Concorezzo
MELENDUGNO - Dopo mesi di attesa, sudore e preparazione intensa, finalmente ci siamo: si alza il sipario sulla nuova stagione di Serie A2! Per la Narconon Volley Melendugno è il momento di scendere in campo per la prima giornata (fischio d’inizio lunedì, 6 ottobre alle 16) al palazzetto dello. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Volley Melendugno: Beatrice Perfetto è una nuova schiacciatrice della squadra
Narconon volley Melendugno, ufficialmente iniziata la nuova stagione
Narconon Volley Melendugno al lavoro per preparare la nuova stagione
CHECK UP CENTER E VOLLEY MELENDUGNO
Pallavolo Precampionato – Narconon Volley Melendugno: una settimana cruciale verso la Serie A2 https://ivolleymagazine.it/2025/09/09/pallavolo-precampionato-narconon-volley-melendugno-una-settimana-cruciale-verso-la-serie-a2/…
Presentata la Narconon Volley Melendugno - Presentata ufficialmente la squadra di pallavolo femminile la “ Narconon Volley Melendugno ”, pronta ad affrontare il terzo campionato consecutivo in Serie A2. Segnala leccesette.it