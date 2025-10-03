Volley Melendugno lunedì la prima trasferta di campionato contro Concorezzo

MELENDUGNO - Dopo mesi di attesa, sudore e preparazione intensa, finalmente ci siamo: si alza il sipario sulla nuova stagione di Serie A2! Per la Narconon Volley Melendugno è il momento di scendere in campo per la prima giornata (fischio d’inizio lunedì, 6 ottobre alle 16) al palazzetto dello. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

